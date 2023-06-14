19:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 14 июня
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Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с 4 июня на линии боевого соприкосновения составили 7500 человек убитыми и ранеными.
Глава Чечни опубликовал фотографию, на которой вместе с Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым сидит около гигантской карты и обсуждает укрепление российских границ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что армия России должна «отодвигать» военную инфраструктуру Украины для создания «санитарной зоны», необходимой для предотвращения обстрелов приграничных регионов.
Лидеры стран НАТО задумались над тем, чтобы оставить генсека альянса Йенса Столтенберга на своем посту еще как минимум на год, продлив срок его полномочий.
Купальный сезон в Центральной России начнётся в выходные, вода прогреется до плюс 19 — плюс 21, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.