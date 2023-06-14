Россияне рассказали, как экономят на медицинских услугах Большинство опрошенных россиян (33%) терпят боль и избегают похода к врачу из-за стоимости лечения
Фоторепортажи
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
8Празднование Ураза-байрама в России
Главное
Главные новости к вечеру 14 июня
19:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 14 июня

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Минобороны рассказало о потерях ВСУ с начала контрнаступления

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с 4 июня на линии боевого соприкосновения составили 7500 человек убитыми и ранеными.

Кадыров опубликовал фото с Делимхановым и подтвердил, что тот жив

Глава Чечни опубликовал фотографию, на которой вместе с Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым сидит около гигантской карты и обсуждает укрепление российских границ.

Песков объяснил слова Путина о «санитарной зоне» на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что армия России должна «отодвигать» военную инфраструктуру Украины для создания «санитарной зоны», необходимой для предотвращения обстрелов приграничных регионов.

В НАТО могут оставить Столтенберга генсеком из-за разногласий

Лидеры стран НАТО задумались над тем, чтобы оставить генсека альянса Йенса Столтенберга на своем посту еще как минимум на год, продлив срок его полномочий.

Синоптик заявил о скором начале купального сезона в Центральной России

Купальный сезон в Центральной России начнётся в выходные, вода прогреется до плюс 19 — плюс 21, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта