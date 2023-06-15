16:29 (мск), источник: Аргументы и факты
Самолет — зона риска. При каких болезнях противопоказаны перелеты?
Многие боятся летать на самолетах из-за аэрофобии. Но есть более веские причины опасаться перелетов — некоторые люди их могут не пережить.
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Полет в самолете — серьезный стресс не только для психики, но и для организма. Врач-терапевт Ирина Губанова рассказывает aif.ru, как подготовиться к перелету людям с хроническими заболеваниями, а также о том, кому лучше добираться до места отдыха поездом или машиной.
— Перепады давления при наборе высоты и снижении негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, — объясняет врач. — В такие моменты повышается внутричерепное давление и возникает заложенность в ушах. Понижение атмосферного давления препятствует поступлению кислорода к тканям организма, что провоцирует гипоксию и может привести к ухудшению состояния людей с респираторными заболеваниями, одышкой и анемией (низким уровнем гемоглобина в крови).
Перепады давления также влияют на внутрибрюшное давление, что потенциально опасно для пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения и беременным женщинам.
Большое скопление пассажиров и волнение, которое присутствует у большинства людей во время перелета, вызывают выброс большого количества гормонов стресса, что повышает давление и учащает сердцебиение. Это может резко ухудшить состояние граждан, страдающих паническими атаками.
Лучше пользоваться наземным транспортом людям с недугами, при которых перелет может значительно ухудшить состояние, советует Ирина Губанова.
К ним относятся:
— острые инфекционные заболевания;
— обострения и неконтролируемые хронические заболевания;
— нестабильная стенокардия, перенесенный инфаркт миокарда, неконтролируемые артериальная гипертония, аритмия, бронхиальная астма, обострение хронического обструктивного бронхита, пневмонии, поливалентная аллергия или аллергия с частыми обострениям, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, обострения заболеваний желудочно-кишечной системы, анемия;
— беременность от 36 недель (от 32 недель при многоплодной беременности);
— заболевания центральной нервной системы, а также аэрофобия;
— синуситы, отиты;
— тяжелый сахарный диабет.
— В идеале следует посетить лечащего врача и пройти обследование, — советует терапевт. — При нестабильности состояния необходимо откорректировать лечение. Беременным важно получить «добро» на перелет, обсудить возможные риски с лечащим врачом акушером-гинекологом и не забыть взять с собой обменную карту.
Людям с хроническими заболеваниями важно подготовить аптечку с лекарствами, которые они принимают постоянно или при ухудшении состояния. Людям с аэрофобией перед полетом лучше принять седативные препараты, пациентам с аллергией — заранее уточнить меню.
Пациентам с хронической венозной недостаточностью перед полетом обязательно нужно надеть компрессионный трикотаж, в полете периодически делать мини-зарядку стоп (перекаты с пятки на носок), а каждые полчаса подниматься и прохаживаться по салону. Пожилым лучше ехать с сопровождающими. Перед полетом желательно хорошо выспаться, а в полете — не принимать кофе, энергетики и спиртные напитки.