Медведя на пляже Флориды засняли на видео Животное искупалось в Мексиканском заливе и начало бегать среди людей
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
Главное
ПМЭФ-2023
16:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Самолет — зона риска. При каких болезнях противопоказаны перелеты?

Многие боятся летать на самолетах из-за аэрофобии. Но есть более веские причины опасаться перелетов — некоторые люди их могут не пережить.

Источник: Reuters

Полет в самолете — серьезный стресс не только для психики, но и для организма. Врач-терапевт Ирина Губанова рассказывает aif.ru, как подготовиться к перелету людям с хроническими заболеваниями, а также о том, кому лучше добираться до места отдыха поездом или машиной.

В салоне самолета куча вредностей

— Перепады давления при наборе высоты и снижении негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, — объясняет врач. — В такие моменты повышается внутричерепное давление и возникает заложенность в ушах. Понижение атмосферного давления препятствует поступлению кислорода к тканям организма, что провоцирует гипоксию и может привести к ухудшению состояния людей с респираторными заболеваниями, одышкой и анемией (низким уровнем гемоглобина в крови).

Перепады давления также влияют на внутрибрюшное давление, что потенциально опасно для пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения и беременным женщинам.

Во время перелета относительная влажность воздуха снижается до 20% (при норме 45−55%). Это вызывает сухость слизистых и кожи, что повышает вероятность инфицирования. Если в самолете есть пассажиры с острыми инфекционными заболеваниями, риск заразиться повышается у всех.

Большое скопление пассажиров и волнение, которое присутствует у большинства людей во время перелета, вызывают выброс большого количества гормонов стресса, что повышает давление и учащает сердцебиение. Это может резко ухудшить состояние граждан, страдающих паническими атаками.

Для кого летать нежелательно

Лучше пользоваться наземным транспортом людям с недугами, при которых перелет может значительно ухудшить состояние, советует Ирина Губанова.

К ним относятся:

— острые инфекционные заболевания;

— обострения и неконтролируемые хронические заболевания;

— нестабильная стенокардия, перенесенный инфаркт миокарда, неконтролируемые артериальная гипертония, аритмия, бронхиальная астма, обострение хронического обструктивного бронхита, пневмонии, поливалентная аллергия или аллергия с частыми обострениям, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, обострения заболеваний желудочно-кишечной системы, анемия;

— беременность от 36 недель (от 32 недель при многоплодной беременности);

— заболевания центральной нервной системы, а также аэрофобия;

— синуситы, отиты;

— тяжелый сахарный диабет.

Как подготовиться к перелету?

— В идеале следует посетить лечащего врача и пройти обследование, — советует терапевт. — При нестабильности состояния необходимо откорректировать лечение. Беременным важно получить «добро» на перелет, обсудить возможные риски с лечащим врачом акушером-гинекологом и не забыть взять с собой обменную карту.

Людям с хроническими заболеваниями важно подготовить аптечку с лекарствами, которые они принимают постоянно или при ухудшении состояния. Людям с аэрофобией перед полетом лучше принять седативные препараты, пациентам с аллергией — заранее уточнить меню.

Пациентам с хронической венозной недостаточностью перед полетом обязательно нужно надеть компрессионный трикотаж, в полете периодически делать мини-зарядку стоп (перекаты с пятки на носок), а каждые полчаса подниматься и прохаживаться по салону. Пожилым лучше ехать с сопровождающими. Перед полетом желательно хорошо выспаться, а в полете — не принимать кофе, энергетики и спиртные напитки.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Польше дали команду «Фу!». Контингент НАТО не войдёт на Украину
Осторожно: злой собаковод! Почему домашние псы становятся страшнее бродячих
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье