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10:35 (мск), источник: ТАСС Наука

Впервые созданы копии человеческих эмбрионов из стволовых клеток

Синтетические копии можно выращивать дольше разрешенных законом 14 дней, что позволяет изучить белые пятна эмбрионального развития.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Ученые впервые создали синтетические копии человеческих эмбрионов на основе стволовых клеток. Об этом в четверг сообщила британская газета The Guardian. Это достижение откроет возможность для изучения генетических заболеваний и причин бесплодия.

«Мы можем создавать копии, подобные человеческим эмбрионам, путем перепрограммирования [эмбриональных стволовых] клеток», — приводит издание слова профессора Кембриджского университета и Калифорнийского технологического института Магдалены Жерницкой-Гетц.

Созданные учеными структуры достигли начала стадии развития, известной как гаструляция — они не имеют бьющегося сердца или зачатков мозга, но обладают клетками, которые обычно формируют плаценту, желточный мешок и сам эмбрион. При этом созданные без использования человеческих яйцеклеток зародыши позволяют исследователям обойти традиционные принципы работы с эмбрионами и проследить их развитие дальше установленного законом Великобритании 14-дневного периода.

Как сообщает издание, в ближайшей перспективе синтетические эмбрионы не будут использоваться в клинической практике. Это связано с тем, что их имплантация была бы незаконной. Кроме того, пока не ясно, есть ли у этих структур потенциал продолжать созревание до более поздних стадий развития, так как похожие опыты американских и китайских ученых с зародышами обезьян и мышей не имели успеха. Международное сообщество ученых уже приступило к составлению основных принципов работы с синтетическими эмбрионами.

Правило 14 дней — международный медицинский принцип, согласно которому ни одному человеческому эмбриону ЭКО нельзя позволять жить вне тела женщины дольше этого срока. В Великобритании и Австралии нарушение правила 14 дней является уголовным преступлением. В США за его соблюдением следят специализированные регулирующие органы.

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