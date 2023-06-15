Медведя на пляже Флориды засняли на видео Животное искупалось в Мексиканском заливе и начало бегать среди людей
Фоторепортажи
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
Главное
ПМЭФ-2023
13:13 (мск), источник: Ведомости

Орешкин сообщил о возвращении половины уехавших из страны россиян

Половина россиян, которые уехали из страны осенью прошлого года, уже вернулись. Об этом сообщил помощник президента Максим Орешкин в ходе ПМЭФ.

Источник: РИА "Новости"

Почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись. Важен широкий оптимизм населения. Уровень оптимизма населения на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно.

Максим Орешкин
помощник президента

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов сообщил, что из страны уехали пессимисты, а остались — оптимисты. В связи с этим задачей для российской экономики является возвращение пессимистов в Россию.

На фоне спецоперации России на Украине было несколько волн эмиграции из России. Первая волна произошла сразу после начала спецоперации весной 2022 г., вторая — после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. Официальной информации о том, сколько человек уехали из России в прошлом году, нет.

В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 60% россиян, которые уехали из стран, уже вернулись и снова работают на тех предприятиях, где работали до отъезда. При этом он не уточнил, о каком именно периоде идет речь.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыПМЭФ
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Председатель ЦБ увидела риски госуправления экономикой во время кризиса
Набиуллина оценила трансформацию глобальной системы расчетов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта