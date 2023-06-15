На 89-м году жизни скончался биолог Роджер Пэйн, открывший пение китов

В 1967 году Пэйн и его коллега Скотт Маквей подтвердили, что киты могут петь — производить мелодичные звуки для общения, сообщает Stereogum. В 1971 году биолог основал организацию Ocean Alliance для изучения и защиты китов. Работа Роджера в 70−80-х сыграла большую роль в принятии закона, ограничивающего охоту на этих животных.
В 1970-м вышел спродюсированный Пэйном альбом Songs of the Humpback Whale (с англ. «Песни горбатого кита»), где была представлена сложная вокализация горбатых китов. Неожиданно пластинка стала самым продаваемым релизом со звуками природы в истории и попала в чарт Billboard Hot 100. Музыканты вроде Кейт Буш, Джуди Коллинз и группы Incubus использовали записи Роджера в своих работах.