ЛДПР презентовала нейросеть «Жириновский»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что проект не имеет аналогов. «Виртуальный Жириновский, кибержириновский, искусственный интеллект Жириновский — можно называть по-разному», — отметил Слуцкий, добавив, что в проекте объединены политика, искусственный интеллект и нейросети. Лидер ЛДПР выразил надежду, что у «Жириновского большое будущее».
По словам Кошелева, нейросеть обучалась на оцифрованном наследии Жириновского — выступлениях, высказываниях, интервью политика. «Ее можно сравнить с тем, как в прошлом веке было изучение атомной энергии: она имела позитивное и разрушительное воздействие. И искусственный интеллект в будущем может работать так же — как на благо человечества, так и действовать негативно», — сказал Кошелев. Нейросеть Жириновский, уточнил депутат, будет «работать на благо страны».
ЛДПР готовит законопроект, которым предлагается ведение разработок в области искусственного интеллекта под государственным патронажем, рассказал Кошелев.
1 мая ЛДПР провела в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию. По данным партии, на участие в мероприятии подали заявки более 12 000 человек. В результате митинга ЛДПР сервер не выдержал и рухнул.
Жириновский скончался 6 апреля 2022 г. в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. С начала февраля он находился в больнице. Жириновский руководил партией ЛДПР с 1990 г. Его похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище.