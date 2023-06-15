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ПМЭФ-2023
14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Парень из США собрал кубик Рубика за рекордные 3,13 секунды

Предыдущий рекорд составлял 3,47 секунды.

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На соревнованиях World Cube Association Pride 2023 года был установлен новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Как передает Nextshark, новым именитым спидкубером стал 21-летний Макс Парк.

Американец собрал кубик всего за 3,13 секунды. Предыдущий рекорд был больше на 0,34 секунды.

На тренировки у Макса ушли годы. Рекордсмен рассказал, что заинтересовался игрой из-за диагноза — ему поставили аутизм от умеренной до тяжелой степени.

Чтобы отвлечься от неприятных мыслей и улучшить свои моторные навыки, Парк увлекся сборкой кубика Рубика. Позже он научился спидкубингу и стал участвовать в соревнованиях.

Недавно на свадьбе в Индии одновременно поженились 2143 пары. Торжество побило два мировых рекорда.

Олеся Маевская

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