14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Парень из США собрал кубик Рубика за рекордные 3,13 секунды
Предыдущий рекорд составлял 3,47 секунды.
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На соревнованиях World Cube Association Pride 2023 года был установлен новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Как передает Nextshark, новым именитым спидкубером стал 21-летний Макс Парк.
Американец собрал кубик всего за 3,13 секунды. Предыдущий рекорд был больше на 0,34 секунды.
На тренировки у Макса ушли годы. Рекордсмен рассказал, что заинтересовался игрой из-за диагноза — ему поставили аутизм от умеренной до тяжелой степени.
Чтобы отвлечься от неприятных мыслей и улучшить свои моторные навыки, Парк увлекся сборкой кубика Рубика. Позже он научился спидкубингу и стал участвовать в соревнованиях.
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Олеся Маевская