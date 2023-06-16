«Артеку» 98 лет: как появился знаменитый пионерлагерь

После окончания Гражданской войны многих солдат и офицеров отправляли в Крым для того, чтобы поправить здоровье. Такие поездки организовывало Общество Красного Креста РСФСР, чей председатель Зиновий Соловьев и придумал создать отдельный лагерь-санаторий для детей.
В 1924 году он приехал в Крым в отпуск, параллельно искал место для будущего детского оздоровительного лагеря. Был под Феодосией, в Судаке и Коктебеле, но все было не то. Идеальное место Соловьев нашел в урочище Артек на берегу одноименной реки. Особенно его привлек местный простор — со временем оздоровительный лагерь можно будет расширить так, что он, по словам самого Соловьева, «развернется в настоящую пионерию».
Изначально это место назвали «Лагерем в Артеке», имея в виду урочище. А вот происхождение самого названия «Артек» до сих пор неизвестно. Выбирая из различных версий, в самом лагере все склоняются к той, что связана со словом перепелка. В лагере даже придумали песенку «Артек — перепелиный островок», которая со временем стала устойчивым выражением.
Изначально «Артек» открывался именно как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом. Поэтому правой рукой Соловьева в таком ответственном проекте стал Федор Шишмарев — на тот момент заведующий детским санаторием в Ай-Даниле. В итоге он отдал «Артеку» восемь лет своей жизни, работая главным врачом лагеря.
16 июня 1925 года в «Артеке» впервые подняли флаг Общества Красного Креста. В первой смене лагеря-санатория участвовали 80 ребят из Москвы, Иваново-Вознесенка и Крыма, а всего за лето 1925 года в нем побывали 320 детей.
Участников первых смен «Артека» разместили в четырех брезентовых палатках с деревянными полами. В них помещались лишь обтянутые парусиной кровати, прикроватные столики и табуреты. Столовая представляла собой место под тентом с шестью обеденными столами. Однако их обязательно покрывали белоснежными скатертями.
Уже летом 1925 года, в первый год работы «Артека», лагерь посетила знаменитая активистка борьбы за права женщин Клара Цеткин. Позже она напишет: «Хотите ли вы видеть свободных счастливых детей? Посетите летний лагерь, устроенный Красным Крестом в “Артеке”».
Слова Цеткин возымели свое воздействие на европейцев. В лагерь стали приезжать иностранные гости — только в 1920-е «Артек» принимал взрослых и детей из Германии, Голландии, Франции, Швеции, Норвегии, Дании и Польши.