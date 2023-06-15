16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: уровень нравственности за последние 70 лет не менялся
Хотя люди убеждены в обратном.
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Двое американских ученых, Адам Мастроянни из Колумбийского университета в Нью-Йорке и Дэниэл Гилберт из Гарвардского университета собрали и проанализировали опросы 220 тысяч американцев. Они проводились с 1949 по 2019 годы. Рецензенты отвечали, стало ли наше общество за последние десятилетия менее честным и нравственным, и улучшилось или ухудшилось состояние нравственных ценностей.
Данные содержали ответы 12,5 миллиона респондентов из 60 стран мира. Подавляющее большинство опрошенных людей примерно в 85% пунктов опросников отметило, что мораль общества в упадке, при этом год от года их оценки добродетельности своих современников практически не менялись.
При этом больше половины опрошенных упоминало и о том, что современное общество добилось определенного нравственного прогресса, например, улучшения отношения к афроамериканцам или к людям с физическими недостатками. Результаты исследования и их интерпретация опубликованы в журнале Nature.
В 2020 году Мастроянни с Гилбертом провели еще три опроса, в которых поучаствовали в общей сложности 1230 американцев. Добровольцы оценивали, насколько добрыми, честными, дружелюбными и хорошими были люди в 2010, 2014, 2016 и 2020 годах, а также в год их рождения и год, когда им исполнилось 20.
Выяснилось, что в разные десятилетия люди верили, что этот упадок начался примерно в год их рождения, и с тех пор продолжается. При этом самые взрослые и консервативные респонденты ставили самые низкие оценки нравственности.
В последующем пара ученых проводила еще несколько исследований: о двигателях нравственных перемен, причинах упадка морали, проявлениях нравственности со стороны самих респондентов. Также они анализировали массив подобных опросов, проведенных среди американцев между 1965 и 2020 годами.
Его анализ показал, что средний уровень «фактической нравственности» в ответах респондентов остается практически неизменным. То же подтвердилось и на данных 33 опросов за пределами США.
По мнению авторов, этот эффект может возникать из-за нашей предвзятости. В моменте мы обращаем больше внимания на негативную информацию о других людях, но при этом в долгосрочной перспективе лучше запоминаем хорошее, чем плохое. Из-за этого нам может казаться, что сегодня зла вокруг очень много, а о том плохом, что было раньше, мы благополучно забываем.
Недавно ученые выяснили, что альтруизм приводит к счастью.
Олеся Маевская