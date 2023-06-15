16:30 (мск), источник: РБК Life
Чем кормят на ПМЭФ: обед за ₽4,5 тыс., робот-мороженщик и «нефть» с икрой
Кое-что необычное из меню ресторанов на выставке.
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В Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум (ПМЭФ-2023), он продлится до 17 июня. РБК Life изучил новые технологии, касающиеся общественного питания, а также заглянул в меню ресторанов, работающих на ПМЭФ.
Год назад на форуме всеобщее внимание привлекла андроид-кассирша «Дуняша» в виде блондинки с пышными формами, которая приветствовала гостей мероприятия, рассказывала различные интересные факты и продавала мороженное. В этом году «Дуняшу» заменил робот-мороженщик Monty, представленный на стенде Дептранса Москвы. Многофункциональное устройство способно делать кофе, молочные коктейли, прохладительные напитки и конфеты. Но на ПМЭФ-2023 Monti занимается исключительно мороженым.
Робот раздает десерты, посвященные столичной транспортной системе. Классический пломбир, который при желании можно полить шоколадным сиропом, называется «Кольцевая линия метро». Кроме того, в ассортименте персиковое и фисташковое мороженое под наименованиями «МЦД-3» и «МЦД-4» соответственно. Наконец, Monty предлагает мятный десерт, названный «Большой кольцевой линией» — в честь самой протяженной линии московского метро, которую окончательно запустили в марте 2023 года. Угощение доставляют посетителям и участникам форума на модели нового поезда «Москва-2020».
Гостям стенда «Арктика» предлагают очень необычные десерты — мороженое и кофе, куда добавляют сушено-вяленое мясо оленя (юколу). В пломбире замешивают соль, черный перец и тертую стружку мяса. Арктический кофе представляет собой капучино с особым сиропом, куда тоже добавляют оленью юколу. По словам представителей стенда, идея таких нестандартных сочетаний родилась из-за любви к северной еде, где основные ингредиенты — мясо, рыба и ягода.
Акцент на северной кухне делает и тюменский ресторан «Чум», филиал которого расположился на седьмом этаже в конгресс-центре форума. К примеру, там можно попробовать вырезку оленя с пастернаком под соусом «Гранд-Венюр» (₽3 тыс.), копченую стерлядь с сибирским папоротником и черной икрой (₽8 тыс.), рыбное плато из сибирских деликатесов (₽13 тыс.), а также три редких вида икры (₽17,1 тыс.).
Особняком стоит необычный северный десерт под названием «Нефть» на основе кедрового молока с добавлением щучьей икры (₽5,9 тыс.). Кроме того, в качестве напитков предлагают различные виды травяного чая и морса из диких ягод, а также игристое вино, одна бутылка которого в среднем стоит ₽10 тыс. руб.
В такую же сумму обойдется и бутылка геленджикского рислинга в ресторане «Кубань», где кормят блюдами европейской и южнороссийской кухни. на горячее там блюда из рыбы, баранины и индейки по цене от ₽1,5 тыс. и более. За обычный «витаминный» салат из овощей и зелени придется отдать около ₽1 тыс., как и за супы — кубанский борщ или уху по-казачьи. Разнообразить рацион можно, например, хлебом с маслом от кубанских пекарей (₽400), кубанским мороженым (₽500) или лимонадом (₽1,6 тыс. за один литр).
Принимает гостей форума и ресторан «Башкортостан», цены которого (как и в случае с «Кубанью») издание «Фонтанка.ру» называет относительно «божескими» по сравнению с другими точками. Так, холодный борщ, домашняя лапша или окрошка обойдется в ₽750, а за тарелку сливочной ухи просят ₽850. Национальные башкирские блюда представлены «Подкопченным ростбифом из конины» (₽1,5 тыс.), «Бешбармаком из трех видов мяса» (₽2,7 тыс.), а также «Томленой кониной» и «Запеченной башкирской уткой» (оба блюда по ₽2,9 тыс.). Кроме того, можно взять стейки из судака или лосося по цене ₽1,7 тыс. и ₽1,9 тыс. соответственно.
Основной ресторан «ПМЭФ-2023» под названием Forum, рассчитанный на 550 посадочных мест, расположился на первом этаже конгресс-центра. Там представлена авторская кухня «на основе ярких, аутентичных, региональных рецептов». Комплексное обеденное меню состоит из различных четырех сетов на выбор, куда входит салат, суп, второе горячее блюдо с гарниром, десерт, а также напитки: кофе, чай, минеральная вода или ягодный морс.
Один такой набор обойдется в ₽4,5 тыс. Скажем, в «Гастрономический сет № 3» входит: