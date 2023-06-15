18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, как проводит день среднестатистический человек
Учитывались данные как взрослых, так и детей.
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Специалисты из университетов Макгилла (Канада), Парижского (Франция) и Колумбийского (США), а также из Научного института Вейцмана (Израиль) выяснили, чем занимается среднестатистический человек. Они опросили представителей 58 стран (включая детей и подростков), в которых проживает примерно 60% населения мира. Свои результаты исследователи опубликовали в журнале PNAS.
Выяснилось, что среднестатистический человек тратит на сон в среднем более девяти часов в сутки. В этот же показатель включено время, которое человек проводит, просто лежа в постели без сна. Если же брать информацию только по взрослым, то время их сна в среднем составило около 7,5 часа в сутки.
Примерно девять часов из оставшегося времени суток люди тратят на самих себя. Из них около 6,5 часа — на любимые занятия: прогулки, просмотр телевизора, общение, чтение и занятие спортом. Два с половиной часа из тех же девяти уходит на гигиену, уход за собой и заботу о здоровье — своем и своих близких.
Кроме опросов команда ученых использовала в исследовании информацию и об экономической активности населения планеты, полученную из онлайн-хранилища статистических данных Международной организации труда и банков данных по таким странам, как Канада, Китай, Япония и Россия. В подборку вошла информация по 139 странам.
Ученые брали в расчет данные не только о работе, но и о домашних делах. Выяснилось, что примерно 3,4 часа в день у населения уходит на физические изменения своего окружения: приготовление еды, поход в магазин, работа на приусадебном участке, строительство, уборка, вынос мусора. Удалось выявить и различия, которые обусловлены доходом населения в бедных и богатых странах.
Так, люди из первых государств тратят много времени на сельское хозяйство. Существуют большие культурные различия и в такой деятельности как, например, приготовление пищи. В одних странах еду готовят полчаса, в других — полтора. А вот по такому показателю, как перемещение с места на место, все люди на планете тратят сравнительно одинаковое количество времени — 2,1 часа.
Недавно профессор нейроэстетики назвал хобби, которые продлевают жизнь. Все они не затратны, довольно просты в выполнении, подходят каждому и не занимают много времени.
Олеся Маевская