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10:44 (мск), источник: Аргументы и факты

Можно ли записаться к нотариусу через Госуслуги?

Какие услуги можно получить онлайн и сколько это стоит.

Источник: Агентство «Москва»

Сегодня без очередей, в любое время суток и из любой точки России можно без проблем получить огромное количество услуг в режиме онлайн. Особенно это касается услуг, связанных с госструктурами, поликлиниками, налогами и пр. Все чаще возникает вопрос, когда же онлайн будут доступны юристы. Можно ли, например, записаться к нотариусу через Госуслуги?

На этот вопрос aif.ru ответила член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями, нотариус г. Омска Ольга Фрик:

— Да, с 1 июля такая опция будет доступна жителям 75 субъектов РФ. С помощью сервиса «Универсальная запись к нотариусу» можно будет выбрать удобную для себя нотариальную контору, выяснить, какие документы требуются по конкретному запросу, и заранее направить их на проверку нотариусу.

При этом, как и прежде, люди могут найти актуальные контакты ближайших нотариальных контор на портале notariat.ru в разделе «Найти нотариуса». В рамках сервиса доступен поиск нотариуса по ФИО и/или региону. Там же можно направить выбранному нотариусу сообщение, прикрепив к нему копии необходимых документов.

В некоторых регионах услуга записи к нотариусу работает и на региональных порталах государственных и муниципальных услуг. Так, жители Москвы могут записаться на прием к нотариусу через портал mos.ru.

При необходимости нотариус может приехать к заявителю домой, в офис, медучреждение или иное место.

Стоимость совершения того или иного нотариального действия фиксирована и не зависит от способа записи к нотариусу. Все тарифы прописаны в законе: конечная плата за одну и ту же нотариальную услугу в рамках одного региона одинакова у всех нотариусов этого региона.

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