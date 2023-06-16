10:44 (мск), источник: Аргументы и факты
Можно ли записаться к нотариусу через Госуслуги?
Какие услуги можно получить онлайн и сколько это стоит.
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Сегодня без очередей, в любое время суток и из любой точки России можно без проблем получить огромное количество услуг в режиме онлайн. Особенно это касается услуг, связанных с госструктурами, поликлиниками, налогами и пр. Все чаще возникает вопрос, когда же онлайн будут доступны юристы. Можно ли, например, записаться к нотариусу через Госуслуги?
На этот вопрос aif.ru ответила член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями, нотариус г. Омска Ольга Фрик:
— Да, с 1 июля такая опция будет доступна жителям 75 субъектов РФ. С помощью сервиса «Универсальная запись к нотариусу» можно будет выбрать удобную для себя нотариальную контору, выяснить, какие документы требуются по конкретному запросу, и заранее направить их на проверку нотариусу.
При этом, как и прежде, люди могут найти актуальные контакты ближайших нотариальных контор на портале notariat.ru в разделе «Найти нотариуса». В рамках сервиса доступен поиск нотариуса по ФИО и/или региону. Там же можно направить выбранному нотариусу сообщение, прикрепив к нему копии необходимых документов.
В некоторых регионах услуга записи к нотариусу работает и на региональных порталах государственных и муниципальных услуг. Так, жители Москвы могут записаться на прием к нотариусу через портал mos.ru.
Стоимость совершения того или иного нотариального действия фиксирована и не зависит от способа записи к нотариусу. Все тарифы прописаны в законе: конечная плата за одну и ту же нотариальную услугу в рамках одного региона одинакова у всех нотариусов этого региона.