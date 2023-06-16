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ПМЭФ-2023
09:16 (мск), источник: © РИА Новости

На площадке ПМЭФ отключат доступ в мобильный интернет 16 июня

Росконгресс: на площадке ПМЭФ 16 июня отключат доступ в мобильный интернет.

Источник: Jonas Leupe/CC0

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Мобильный интернет будет недоступен в пятницу на площадке ПМЭФ в Экспофоруме, сообщил Росконгресс.

«В связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи на площадке проведения ПМЭФ 16.06.2023 г. временно будет отсутствовать доступ в Интернет с мобильных устройств», — заявили в фонде.

«Участники и гости форума смогут воспользоваться WiFi-сетью проекта SPIEF2023», — прокомментировал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

В пятницу на форуме пройдет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14—17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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