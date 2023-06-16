09:16 (мск), источник: © РИА Новости
На площадке ПМЭФ отключат доступ в мобильный интернет 16 июня
Росконгресс: на площадке ПМЭФ 16 июня отключат доступ в мобильный интернет.
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Мобильный интернет будет недоступен в пятницу на площадке ПМЭФ в Экспофоруме, сообщил Росконгресс.
«В связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи на площадке проведения ПМЭФ
«Участники и гости форума смогут воспользоваться WiFi-сетью проекта SPIEF2023», — прокомментировал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
В пятницу на форуме пройдет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит