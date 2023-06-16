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ПМЭФ-2023
12:05 (мск), источник: РБК Life

Археологи нашли в Германии бронзовый меч возрастом более 3000 лет

Оружие обнаружили в захоронении в баварском Нердлингене.

Источник: Archäologiebüro / Dr. Woidich

Во время раскопок в баварском городе Нердлинген в Германии археологи обнаружили бронзовый меч. Возраст находки составляет более 3000 лет, сообщил портал Arkeonews со ссылкой на Баварское государственное управление по охране памятников.

Меч был найден в захоронении среди другого инвентаря и оружия рядом с останками мужчины, женщины и ребенка. Пока исследователи не установили, какая связь между этими людьми была при жизни.

Сама находка представляет собой восьмигранный меч с восьмиугольной рукоятью, выполненный из бронзы. Для украшения предмета применяли инкрустацию и использовали клеймо. По словам главы Баварского государственного управления по охране памятников Матиаса Пфайля, меч сохранился в прекрасном состоянии. Он назвал находку большой редкостью.

«Меч и захоронение еще предстоит изучить, чтобы наши археологи могли более точно классифицировать эту находку. Но уже можно сказать: состояние исключительное. Такая находка — большая редкость!» — пояснил Пфайль.

Исследователям предстоит установить, был ли меч изготовлен в Баварии или же его сюда привезли из другого региона. В бронзовом веке, к которому предварительно отнесли находку специалисты, было три основных центра распространения восьмиугольных мечей этого типа: Южная Германия, а также Северная Германия и Дания.

Российские археологи ранее обнаружили сланцевый топор возрастом 6 тыс. лет. Находку сделали во время работ по перестройке фундамента крепостной стены на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника в Вологодской области. Размеры предмета не превышают 7 см. Находка, по словам специалистов, указывает на то, что в этом месте до строительства монастыря жили люди.

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