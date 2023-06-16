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ПМЭФ-2023
11:01 (мск), источник: © РИА Новости

Стало известно, кто будет модератором пленарного заседания ПМЭФ

Песков: модератором пленарного заседания ПМЭФ будет политолог Дмитрий Саймс.

Источник: © РИА Новости

С. ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Модератором пленарного заседания ПМЭФ станет американский политолог Дмитрий Саймс, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Модерировать эту сессию будет почетный президент The National Interest из Вашингтона Дмитрий Саймс. Будут выступления Путина, (президента Алжира Абдельмаджида — ред.) Теббуна, и затем будет модерируемая дискуссия. Как всегда ожидаем интересный разговор, интересное и насыщенное выступление», — сказал Песков журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Говоря о выступлении Путина, он сказал, что «подготовлен очень солидный материал».

«Будет детальная оценка положения дел в экономике, в социально-экономической сфере, в глобальных экономических процессах и очерчены перспективы на ближнюю и среднесрочную перспективу».

Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14—17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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