Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина

«За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну — Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, члена комитета Государственный думы по международным делам», — говорится в документе.
Путин учредил орден Гагарина в мае. Сообщалось, что им будут награждать за заслуги в сфере космоса.
Космический полет Терешковой начался ровно 60 лет назад — 16 июня 1963 года. В тот день в 12:30 по московскому времени ракета-носитель «Восток» стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту космический корабль «Восток-6». Продолжительность полета составила двое суток 22 часа и 50 минут, дальность — миллион 971 тысяча километров. Корабль совершил 48 витков вокруг Земли, и 19 июня спускаемый аппарат благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края.
Терешкова стала первой женщиной в космосе и шестой среди советских космонавтов. Причем до сих пор она остается единственной женщиной, совершившей полет в одиночку, — все остальные летали только в составе экипажей. Следующая женщина отправилась в космос лишь через 19 лет — в 1982 году, это была советский космонавт Светлана Савицкая.