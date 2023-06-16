Исследование: каждый четвертый россиянин боится стоматологов

Большинство россиян не любят обращаться к врачам — в этом признались 69% опрошенных. Но если выбирать, то 13% читателей с удовольствием приходят на прием к терапевтам, 6% — к стоматологам, 5% — к окулистам. Замыкают список психиатры, гинекологи, андрологи, хирурги, гастроэнтерологи и онкологи.
Больше всего россияне боятся зубных врачей — ходить к стоматологам не любят 26% опрошенных. 18% респондентов боятся онкологов, 9% — гинекологов/андрологов, по 3% голосов — у гастроэнтерологов и психиатров. Окулисты и терапевты замыкают список — у них по 1% голосов.
При этом большинству опрошенных (36%) никакие врачи не страшны, а 3% боятся врачей других специальностей.
Причины страхов распределяются следующим образом. На первом месте страх боли или болезненных осмотров — так ответили 28% опрошенных. Почти столько же людей (27%) боятся узнать свой диагноз. 12% отмечают, что их страхи иррациональны.
9% россиян не любят врачей, потому что ранее имели негативный опыт, 8% приобрели свои страхи в детстве, 7% не доверяют врачам, а 6% опрошенных стесняются приходить на прием. 3% читателей портала указали другие причины страхов.
36% опрошенных считает, что благодарность необходима в исключительных случаях, когда очень понравился специалист или его отношение. 31% заявили, что благодарить нужно, но без подарков — достаточно положительных отзывов в интернете или устного выражения признательности.
13% россиян считают, что благодарить нужно всех врачей в обязательном порядке. А вот 10% россиян отметили, что никакой дополнительной благодарности не нужно, специалисты и так получают зарплату. Также 10% читателей портала считают важным благодарить медиков только после сложных вмешательств.
Конверт с деньгами назвали лучшей благодарностью 24% опрошенных, сладости дарят медицинским работникам 20% россиян, 17% просто говорят «спасибо» или пишут позитивные отзывы в интернете.
16% предпочитают вручать индивидуальный подарок в зависимости от интересов доктора, 6% дарят алкоголь, 4% — чай или кофе, 2,5% собирают продуктовый набор, 1% выбирает подарочные карты, а около 0,5% благодарят косметикой или парфюмом.
Никак не выражают свою благодарность 4% россиян, а 5% опрошенных благодарят иными способами.
28% опрошенных считают, что неуместно дарить любые вещи для личного пользования, так как вкус у всех разный, а 25% заявили, что любой подарок неуместен.
При этом 16% читателей проекта назвали алкоголь самым плохим подарком для медиков, а по 7% россиян уверены, что не надо дарить деньги и слишком дорогие подарки.
5% россиян не понимают, зачем врачам дарят продукты, еще 5% удивляются, когда дарят сладости, и 2% считают подарочную карту худшим подарком из возможных. Также 5% опрошенных назвали другие вещи в качестве самых нежелательных подарков для медиков.
Опрос проводился среди пользователей проекта Здоровье Mail.ru с 8 по 13 июня, в нем приняли участие 4000 жителей РФ.
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