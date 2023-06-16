В России разработали необычный метод вакцинации через волосы

Вместо этого вакцина вводится через волосяные фолликулы, не повреждая кожу. Об этом рассказала старший научный сотрудник лаборатории «Дистанционно управляемые системы для тераностики» Научного медицинского центра СГУ Юлия Свенская в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По её словам, такой подход позволяет снизить инвазивность и сделать методы вакцинации более гигиеничными и безопасными.
«Мы предлагаем подход через волосяные фолликулы. Рассмотрели резервуар волосяного фолликула как канал для доставки вакцины в более глубокие слои кожи, где как раз находятся те самые клетки иммунитета. Используем для этого частицы карбоната кальция», — отметила Свенская.
Данный метод защищает от всех инфекционных заболеваний, включая сезонные респираторные, коронавирус, грипп и гепатит.