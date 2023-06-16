Врач рассказала, при каких болезнях противопоказаны перелеты Врач-терапевт рассказала, как подготовиться к перелету людям с хроническими заболеваниями
Фоторепортажи
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
Главное
ПМЭФ-2023
14:41 (мск), источник: Life.ru

В России разработали необычный метод вакцинации через волосы

Научный коллектив, включающий исследователей из Саратовского госуниверситета, НИИ гриппа имени Смородинцева и петербургского Политеха, разработал новый метод вакцинации, который не требует уколов.

Источник: Pixabay/CC0

Вместо этого вакцина вводится через волосяные фолликулы, не повреждая кожу. Об этом рассказала старший научный сотрудник лаборатории «Дистанционно управляемые системы для тераностики» Научного медицинского центра СГУ Юлия Свенская в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По её словам, такой подход позволяет снизить инвазивность и сделать методы вакцинации более гигиеничными и безопасными.

«Мы предлагаем подход через волосяные фолликулы. Рассмотрели резервуар волосяного фолликула как канал для доставки вакцины в более глубокие слои кожи, где как раз находятся те самые клетки иммунитета. Используем для этого частицы карбоната кальция», — отметила Свенская.

Данный метод защищает от всех инфекционных заболеваний, включая сезонные респираторные, коронавирус, грипп и гепатит.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ужесточат контроль за выплатами работникам: Как будут вычислять серые окла
Водородные самолёты Airbus — наследие забытого Ту-155
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровьенаука