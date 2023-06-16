16:23 (мск), источник: РБК Life
В Турции решили отменить запрет на ночные вечеринки в Аланье
Ограничение наносило урон индустрии развлечений.
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Министерство культуры и туризма Турции решило снять запрет на ночные вечеринки и выступления в курортном городе Аланья, сообщает издание Yeni Alanya.
Вопрос был поднят во время рабочей поездки министра культуры и туризма Мехмета Эрсоя. В Аланье он встретился с членом правления Федерации отельеров Турции Бурханом Сили. Тот рассказал, что запрет на прослушивание музыки ночью, введенный еще в пандемию, наносит сильный ущерб индустрии. «Мы работаем над решением этого вопроса», — ответил ему министр.
По данным Yeni Alanya, постановление об отмене запрета уже готово и в ближайшее время будет опубликовано. Согласно ему, музыку в отелях разрешат включать до 3 ночи.
Турецкие власти ввели запрет на прослушивание музыки и выступления после полуночи еще в 2020 году. Через два года меру ослабили, сдвинув время до 01:00.