18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые рассчитали, насколько люди сдвинули земную ось
Оказалось, что некоторые регионы планеты сдвинулись относительно нее сильнее других.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Одной из основных причин повышения уровня моря считается таяние полярных ледяных щитов и горных ледников вследствие глобального потепления. Ранее ученые предположили, что на процесс также сильно влияет извлечение человеком подземных вод — в основном артезианских, но также и грунтовых. Исследователи из Южной Кореи, Китая, Австралии и США решили оценить последствия этих действий.
Специалисты оценили изменения положения земного полюса и оси вращения планеты, вызванные истощением подземных вод. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Geophysical Research Letters.
Оказалось, что только с 1993 по 2010 годы люди откачали 2150 гигатонн подземных вод. Это эквивалентно повышению уровня моря более чем на шесть миллиметров. Однако подтвердить или опровергнуть эту оценку было достаточно сложно.
Реальный расход воды не всегда фиксируется корректно, несмотря на то, что во многих странах ее потребление ограничено законом. А поскольку распределение этого ресурса влияет на распределение массы планеты, его чрезмерное извлечение может изменить положение земной оси. Ученые смоделировали наблюдаемый дрейф полюса вращения планеты и изменения в распределении воды.
Авторы работы не только рассмотрели ледяные щиты и ледники, но и добавили и изучили различные сценарии перераспределения подземных вод.
При этом в регионах, которые используют артезианскую воду для орошения (западная часть Северной Америки и северо-запад Индии), был отмечен наибольший наклон земной оси. По словам исследователей, попытки ряда стран замедлить темпы извлечения подземных вод, особенно в этих уязвимых регионах, теоретически могут уменьшить дрейф оси вращения Земли. Но только в том случае, если процесс замедления будет длиться десятилетиями.
Недавно ученые узнали, что Солнце издает похожие на пение звуки. «Музыкальные» вибрации возникают, когда звезда вращается вокруг своей оси.
Олеся Маевская