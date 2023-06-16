Главные новости недели

19:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
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Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2023 подвел экономические итоги года, оценил украинское контрнаступление и упомянул «уродливую неоколониальную систему».
Президент провел встречу с военными корреспондентами, где рассказал о ситуации в зоне спецоперации на Украине.
Экс-премьер Италии, сенатор Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни в миланской клинике San Raffaele.
Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с 4 июня на линии боевого соприкосновения составили 7500 человек убитыми и ранеными.
Нужно двигаться в сторону приватизации, это возможно сделать «без ущерба стратегическим интересам» России. Такое заявление сделала председатель Центробанка.