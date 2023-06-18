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06:42 (мск), источник: © РИА Новости

В Турции предложили направить во Францию «армию» для защиты Парижа

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Турецкие собаки и кошки могли бы спасти Париж, который захватили крысы и мыши, написал обозреватель Sabah Мевлют Тезель.

Источник: © РИА Новости

Как отметил журналист, власти французской столицы «объявили крысам войну», потратив на нее значительные средства и использовав различные методы борьбы с грызунами.

«Городские службы каждый день выходили на охоту, но битву выиграли крысы», — заявил Мевлют Тезель.

Теперь в Париже решили изменить подход и создали при мэрии рабочую группу по «сосуществованию» горожан с крысами, отметил он.

«Вообще-то, проблема будет решена, если мы соберем армию из собак и полосатых кошек с наших улиц и отправим их в Париж», — заявил автор статьи.

Власти уже который год безуспешно пытаются бороться с миллионами крыс, обитающих в столице Франции. На ограде каждого парка и маленького сквера города красуется табличка с надписью «нет крысам» и призывом к гражданам не мусорить. Еще в 2017 году был запущен проект стоимостью 1,5 миллиона евро по уменьшению числа грызунов в столице. В него вошли такие меры, как более частый вывоз мусора и размещение отравы в местах скопления крыс. Пластиковые мусорные пакеты заменили на твердые мусорные контейнеры.

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