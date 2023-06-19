12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
В корейских мини-маркетах купили золотых слитков на $19 млн
Специалисты отмечают, что чаще всего их покупают люди в возрасте от 20 до 30 лет.
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Как передает UPI, из-за сильного инфляционного давления по всему миру золотые слитки дорожают, вследствие чего их популярность за последнее время значительно возросла в Южной Корее. Согласно статистике сети магазинов розничной торговли GS Retail, только за последние девять месяцев магазины шаговой доступности продали золотых слитков на 19 миллионов долларов (почти 1,6 миллиарда рублей).
Впервые такой «товар» появился в автоматах в сентябре прошлого года в пяти магазинах. Покупатели могут приобрести слитки пяти разных размеров, весом от 0,13 унции до 1,3 унции (от 3,6 грамма до 36,85 грамма). Цены колеблются ежедневно в соответствии с международными ценами на драгоценный металл.
Популярность золотых слитков в магазинах побудила GS Retail увеличить количество торговых точек, в которых они продаются, до 29. К концу 2023 года руководство сети магазинов планирует увеличить их количество до 50.
«Самый популярный золотой слиток — самый маленький, весом 0,13 унции, который в настоящее время стоит около 225 долларов (18,8 тысячи рублей), — сообщил представитель GS Retail. — Основными покупателями являются люди в возрасте от 20 до 30 лет».
Руководство компании уверено, что золотые слитки кажутся покупателям безопасным инвестиционным вложением. Также представители GS Retail связывают популярность слитков с крахом главного банка техно-стартапов Кремниевой долины Silicon Valley Bank.
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Олеся Маевская