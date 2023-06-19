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16:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые из Чили обнаружили останки неизвестного вида утконосых динозавров

Он обитал в Южном полушарии 72 миллиона лет назад.

Источник: JHONATAN ALARCÓN-MUÑOZ ET AL.

Ученые из Чилийского университета обнаружили останки неизвестного вида гадрозавридов (утконосых динозавров). Специалисты рассказали о своей находке в исследовании, которое опубликовали в журнале Science Advances.

«Новый вид представляет собой травоядного динозавра, который жил 72 миллиона лет назад на территории (современного) крайнего юга Чили, — сообщили в университете. — Он связан с линией эволюции гадрозавридов, следов присутствия которой в Южном полушарии не было найдено до сего момента».

Вид назвали Gonkoken nanoi. Первое слово переводится с языка народа теуэльче как «похожий на серебряную утку или лебедя», а второе является данью уважения человеку, помогавшему ученым в раскопках.

По оценке палеонтологов, травоядные динозавры Gonkoken nanoi достигали от 3,5 до 4 м в длину и весили до 1 тонны. Они могли легко стоять как на двух, так и на четырех лапах в зависимости от уровня, на котором находилась растительность.

Они отличались большими приплюснутыми спереди клювами, напоминающими утиные, но с более острыми краями и рядами огромных зубов. Как отмечают ученые, открытие позволило больше узнать о том, как выглядели предки изученных видов гадрозавридов.

Недавно ученые из Австралии открыли новый вид гекконов. Рептилии живут на юго-западе континента, их численность пока неизвестна.

Олеся Маевская

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