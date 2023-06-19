Приемная кампания в вузы стартует 20 июня. Что важно знать?

Всего на 2023/2024 учебный год в вузы направлено более 626 тысяч бюджетных мест. И что важно — это с учетом вузов новых регионов. Сюда на бюджет смогут поступить более 36 тыс. человек.
В 2023 году установлены льготы для поступления участников специальной военной операции и членов их семей, а также перераспределены дополнительные бюджетные места по приоритетным отраслям подготовки специалистов в инженерной отрасли и сфере информационных технологий.
Кому прибавили мест и сколько? Более 4300 мест выделено на направление «Информатика и вычислительная техника», более 1200 мест — на «Электро- и теплоэнергетику», почти полторы тысячи — на «Машиностроение».
Минобрнауки и Минцифры поручено организовать круглосуточный мониторинг, чтобы в режиме реального времени отслеживать статистику по поданным заявлениям.
Несмотря на то что в этом году по-прежнему можно подать документы лично, по почте или через сайты вузов, основным способом точно станет супер-сервис «Поступление в вуз онлайн». Это удобно и экономит время. Сервис к приему готов, доработан цифровой профиль — теперь данные и заявления абитуриентов будут подгружаться быстрее.
Установлены единые сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения, в том числе и сроки дополнительного приема. Напомним, раньше каждый вуз мог сам устанавливать сроки приема на заочное отделение. Приемная кампания в таких случаях могла длиться аж до конца сентября.
Теперь для поступающих на обучение по результатам ЕГЭ по всем формам обучения срок завершения приема документов — не ранее 20 июля и не позднее 25 июля. Основной этап зачисления пройдет с 3 по 9 августа, а дополнительный прием завершится не позднее 29 августа.
Что еще? При желании можно одновременно подать два заявления — на бюджетное и на платное отделения. Но при этом придется обязательно указать приоритетные направления подготовки и специальности, по которым абитуриент собирается поступать. Зачисление будет проходить именно по тем специальностям, которые указаны в заявлении.
Количество направлений подготовки, на которые можно одновременно подавать заявления на поступление, сокращено с 10 до 5.
Почему? Как пояснили в Минобрнауки, это позволит абитуриентам сконцентрироваться и более осознанно определить направление для будущей профессии. Да и опыт показывает: при возможности выбрать до 10 направлений, ребята все равно выбирали не более пяти.
В целом же в этом году все пройдет по хорошо знакомым абитуриентам и их родителям правилам, резких изменений не будет. Что касается эксперимента по переходу на новые уровни образования, в котором участвуют шесть вузов, то на нынешнем приеме это практически не отразится.