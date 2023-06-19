17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Специалисты назвали аромат мыла, который не привлекает комаров
Отмечается, что другие косметические продукты и бытовая химия тоже могут влиять на привлекательность человека для насекомых.
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Результаты недавних исследований показали, что запах кожи влияет на то, как сильно к вам будет тянуть комаров. Эти насекомые питаются нектаром растений, который помогает им поддерживать метаболизм и обеспечивает их рядом питательных веществ, необходимых для производства яиц. Поэтому люди, от которых исходит цветочный аромат, чаще становятся жертвами укусов.
Как передает Express.co.uk, ученые из Технологического университета Вирджинии провели исследование с целью выяснить, какие ароматы больше всего привлекают комаров. Оказалось, что наибольший эффект оказывает запах мыла, которым мы пользуемся ежедневно.
В рамках исследования ученые привлекли четырех добровольцев. Специалисты проанализировали уникальный запах каждого из них — до душа и после него. В ходе эксперимента участникам предлагалось использовать мыло марок Dial, Dove, Native и Simple Truth.
Далее ученые выпускали комаров внутри специального сосуда, где стояли две чаши с экстрактами запахов. То есть у комаров был выбор между запахами тела до и после посещения душа. Тесты повторялись со всеми возможными вариациями запахов.
Оказалось, что три из четырех перечисленных марок мыла — с фруктовыми и цветочными ароматами — повышали степень привлекательности человека для комаров. Лишь одна марка с кокосовой отдушкой ее снижала.
«Это было очень интересным открытием даже для нас, поскольку в литературе существуют свидетельства того, что повышение уровня определенных жирных кислот, таких как содержащиеся в производных кокосового масла, может служить репеллентом для комаров и других насекомых», — сказал Клемент Виноужер, ведущий автор исследования.
Команда ученых считает, что дезодоранты, стиральные порошки и другие ароматизированные продукты тоже могут играть роль в том, насколько привлекательным человек будет для комаров. В ближайшем будущем авторы исследования планируют провести новые тесты, чтобы убедиться в этом наверняка.
Недавно ученые выяснили, какие цвета одежды привлекают комаров, клещей и мух. Оказалось, что даже слепых насекомых может привлечь определенный оттенок.
Олеся Маевская