Эксперты оценили стоимость и охват анонсированных Путиным мер соцподдержки

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил журналистам, что речь идет о выплате пособия в течение всего периода времени, на которое оно назначено. Сегодня оно выплачивается из средств Соцфонда, а его размер напрямую зависит от зарплаты матери (40% средней зарплаты, но не менее 8 591 ₽ и не более 33 282 ₽ — «Ведомости»). В случае же если женщина выходит на работу, его выплата прекращается, пояснил чиновник.
«Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы в кратчайшие сроки подготовить проектные документы. я думаю, что с учетом поручения главы государства мы постараемся это сделать (законодательно провести эти решения — “Ведомости”) в весеннюю сессию, в крайнем случае — в начале осенней сессии», — отметил Котяков.
Эти меры в общей сложности с учетом изменений могут охватить порядка 18−19 млн детей, считает проректор Финансового университета Александр Сафонов. Само нововведение он счел позитивным фактором. Во время ухода за ребенком женщина теряет определенные позиции на рынке труда и даже при раннем выходе на работу ей приходится начинать с более низкого старта, пояснил он. Кроме того, сын или дочь — это существенные расходы, поэтому семье просто необходима денежная компенсация.
Президент на ПМЭФе также анонсировал повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% со следующего года. «Суммарное повышение МРОТа позитивно отразится на доходах почти 5 млн человек», — сказал он.
С 1 января 2023 г. МРОТ составляет 16 242 ₽. В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил с начала 2024 г. проиндексировать минимальный размер оплаты труда на дополнительные 10% до 19 242 ₽.
В конце мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что к 2030 г. МРОТ на 30% превысит прожиточный минимум, который сейчас составляет 14 375 ₽.
Повышение МРОТа на 18,5% будет стоить бюджету 40−60 млрд руб. из расчета, что при 1 п. п. дополнительной индексации прямые расходы консолидированного бюджета вырастут на 2−3 млрд руб., оценил главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.
При этом для подавляющего большинства федеральных госслужащих оплата труда серьезно превышает МРОТ, то есть этот рост расходов скорее придется на субъектовые бюджеты, добавил он.
В своей речи президент также подчеркнул, что необходимо решить проблемы граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами и имеют право на пособие, только если не работают. «И нужно безусловно снять эти ограничения, а именно сохранить пособие по уходу при частичной занятости таких граждан. А чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие “частичная занятость” в законе», — сказал Путин, призвав парламент в ускоренном режиме принять соответствующие нормы.
Сегодня в законодательстве предусмотрено, что граждане не имеют права работать в тот период, когда они осуществляют уход за ребенком-инвалидом, пояснил Котяков. «Но сейчас мы имеем целый набор инструментов, позволяющих привлекать таких граждан, находящихся даже дома, к трудовой деятельности, и это нужно вводить в законодательство», — сказал он, добавив, что Минтруд совместно с депутатами будут вырабатывать параметры такой частичной занятости, которая позволяет сохранять пособия по уходу за ребенком с инвалидностью.
Закрепление в этого термина в законе, помимо снятия барьеров для людей, ухаживающих за инвалидами, даст возможность этой категории граждан сохранить ощущение своей ценности как полноправного члена общества и расширить горизонты персонального развития, считает руководитель образовательной платформы «СберУниверситет» Марина Унгер.
«Когда молодая женщина, например, находится в декрете или ухаживает за ребенком-инвалидом, ей очень важно сохранить свою социализацию. Согласно исследованию “СберУниверситета”, больше половины женщин в декрете стараются посещать онлайн-курсы, а 32% ищут работу по новому профессиональному профилю. “Частичная занятость позволит им реализовать этот потенциал и даст большой стимул к развитию”», — сказала она.