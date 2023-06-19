18:03 (мск), источник: ТАСС
Минюст не намерен признавать Ельцин-центр иноагентом
В ответе ведомства на запрос депутата Андрея Альшевских говорится о невозможности «проведения проверочных мероприятий» в отношении организации.
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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Проведение проверочных мероприятий в отношении Ельцин-центра в Екатеринбурге невозможно, так же как и признание его иноагентом. Об этом сообщили в Минюсте РФ.
Ранее заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил, что Министерство юстиции РФ начало проверку Ельцин-центра в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента, которая должна была занять не менее месяца.
Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина (Ельцин-центр) открылся в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года. В его составе музей, конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея, в зданиях проводятся выставки, круглые столы и иные мероприятия.