18:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Диетологи рассказали, насколько колбаса вредна для здоровья
Специалисты отметили, что небольшое количество этого продукта в рационе вполне уместно.
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Не секрет, что колбасные изделия содержат множество консервантов и добавок, которые негативно влияют на здоровье. Портал Danas со ссылкой на сайт о полезном питании Eat This опубликовал мнения диетологов о том, стоит ли включать в свой рацион переработанное мясо.
Специалисты отмечают, что, во-первых, колбасные изделия изготавливаются с расчетом на длительное хранение, потому в их производстве используется большое количество натрия. Его переизбыток в человеческом организме приводит к повышению кровяного давления и, как последствие, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.
Также излишек натрия может привести к задержке жидкости, вызвать вздутие и отеки и повысить нагрузку на почки. Многие производители стараются меньше добавлять его в свою продукцию, поэтому нужно внимательнее изучать состав колбасы, которую вы покупаете.
Во-вторых, методы переработки, которые применяются при изготовлении мясных изделий, могут привести к образованию таких вредных соединений, как нитрозамины. Их связывают с повышенным риском заболевания некоторыми видами рака, в том числе рака кишечника.
Высокий уровень насыщенных жиров в мясе также может повысить холестерин, риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца. В-третьих, неправильное хранение или процесс производства колбасы может привести к бактериальному заражению.
К примеру, listeria monocitogenes — патогенная бактерия, которая часто встречается в этих продуктах, способна вызвать серьезные проблемы со здоровьем, особенно у беременных женщин, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. При этом она легко распространяется через поверхности для приготовления пищи, столовые приборы и руки.
В-четвертых, колбасные изделия часто содержат добавки и консерванты (нитриты и сульфаты). Они улучшают вкус, продлевают срок хранения продукта и предотвращают рост бактерий, но одновременно с этим некоторые исследователи нашли связь между ними и повышенным риском заболевания раком.
Несмотря на все это, диетологи отмечают доступность продукта и то, что его небольшое количество в рационе не нанесет серьезного вреда для организма. Также специалисты советуют тщательно изучать состав колбасы и обращать внимание на ее внешний вид.
Недавно ученые выяснили, как жареное мясо может повредить ДНК. Оно также приводит к появлению и развитию серьезных заболеваний.
Олеся Маевская