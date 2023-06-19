18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выявили тип людей, которые склонны к алкогольной зависимости
В зоне риска люди со светлым оттенком глаз.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Исследование опасности алкоголя, проведенное сотрудниками Университета Вермонта, обнаружило склонность голубоглазых людей к его излишнему употреблению. Как передает издание LadBible, впервые это выявило исследование, проведенное в 2015 году доктором Арвисом Суловари и доцентом Давэй Ли.
В течение многих лет профессор Ли работал над созданием базы данных из более чем 10 тысяч человек, у которых было диагностировано по крайней мере одно психическое заболевание, в частности — наркотическая и алкогольная зависимости. Эксперт в области микробиологии и молекулярной генетики уточнил, что на появление многих расстройств влияет как генетика, так и окружающая среда.
Досконально изучив базу, ученые пришли к выводу о том, что люди со светлыми глазами, по-видимому, имеют более высокий уровень алкогольной зависимости по сравнению с людьми с более темными глазами. В зоне риска — зеленоглазые, сероглазые и, прежде всего, голубоглазые.
«Это открытие предполагает интригующую возможность: цвет глаз может быть полезен в диагностике алкогольной зависимости», — сказал доктор Суловари. Дальнейшее исследование также показало, что генетические компоненты, отвечающие за цвет глаз, совпадают с той же хромосомой, что и гены, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя.
Однако исследование является первым в своем роде, и его авторы до сих пор не выяснили, как работает этот принцип. Ученые планируют провести дополнительные тесты, чтобы выяснить, какие факторы влияют на зависимость.
Недавно специалист ответил, что делать, если в организм домашнего животного попал алкоголь.
Олеся Маевская