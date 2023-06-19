Флеболог, неонатолог, танатолог: что лечат эти врачи 18 июня отмечается День медицинского работника. Труд этих людей невозможно переоценить - ежедневно они спасают несчетное количество жизней
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Главные новости к вечеру 19 июня
18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 19 июня

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Минтруд опубликовал календарь выходных дней в 2024 году

Новогодние каникулы в 2024 году продлятся с 1 по 8 января.

Госсекретарь США впервые за пять лет встретился с Си Цзиньпином

Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Минюст не намерен признавать Ельцин-центр иноагентом

В ответе ведомства на запрос депутата Андрея Альшевских говорится о невозможности «проведения проверочных мероприятий» в отношении организации.

Киев заплатил $800 млн за сломанное или непоставленное оружие с Запада

Отправленное ВСУ вооружение нередко нуждалось в неоднократном ремонте даже до того, как попадало на территорию Украины.

У места крушения «Титаника» пропала подлодка с туристами

В Атлантическом океане началась операция по поиску подлодки, доставляющей к «Титанику» туристов.

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