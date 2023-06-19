18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 19 июня
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Новогодние каникулы в 2024 году продлятся с 1 по 8 января.
Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
В ответе ведомства на запрос депутата Андрея Альшевских говорится о невозможности «проведения проверочных мероприятий» в отношении организации.
Отправленное ВСУ вооружение нередко нуждалось в неоднократном ремонте даже до того, как попадало на территорию Украины.
В Атлантическом океане началась операция по поиску подлодки, доставляющей к «Титанику» туристов.