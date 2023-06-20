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11:40 (мск), источник: Газета.Ру

Большинство россиян хотя бы раз в жизни брали разовые подработки

Больше половины (67%) россиян заявили, что хотя бы раз в жизни разово подрабатывали. Это показал опрос сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» и сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Источник: Агентство «Москва»

Так, из тех, кто брал подработки, 48% потратили весь заработок с дополнительной работы на себя. Женщины (56%) чаще выбирали этот ответ, чем мужчины (40%).

Немного меньше участников опроса (17%) потратили средства с подработки на закрытие кредита. Мужчины (22%) так поступали чаще, чем женщины (12%). 13% респондентов положили деньги на сберегательный счет. Еще 13% вложили заработанные средства в крупную покупку.

12% опрошенных купили на заработок с подработки подарок близким, а 11% стали копить на ремонт. По 3% участников опроса начали копить на ипотеку и отдали деньги на благотворительность. Интересно, что мужчины чаще перечисляли деньги благотворительности (6% и 1% соответственно). 14% респондентов выбрали другие способы потратить заработок с подработки.

Почти половина опрошенных (47%) заработали на разовой подработке до 10 тысяч рублей. Женщины (55%) чаще мужчин (38%) называли такую сумму. 22% участников опроса заработали от 11 до 30 тысяч рублей.13% респондентов получили сумму от 31 до 50 тысяч рублей.

11% сумели заработать более 100 тысяч рублей. Мужчины (18%) так отвечали чаще, чем женщины (4%). Еще 7% получили за подработку от 51 до 100 тысяч рублей.

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