Большинство россиян хотя бы раз в жизни брали разовые подработки

Так, из тех, кто брал подработки, 48% потратили весь заработок с дополнительной работы на себя. Женщины (56%) чаще выбирали этот ответ, чем мужчины (40%).
Немного меньше участников опроса (17%) потратили средства с подработки на закрытие кредита. Мужчины (22%) так поступали чаще, чем женщины (12%). 13% респондентов положили деньги на сберегательный счет. Еще 13% вложили заработанные средства в крупную покупку.
12% опрошенных купили на заработок с подработки подарок близким, а 11% стали копить на ремонт. По 3% участников опроса начали копить на ипотеку и отдали деньги на благотворительность. Интересно, что мужчины чаще перечисляли деньги благотворительности (6% и 1% соответственно). 14% респондентов выбрали другие способы потратить заработок с подработки.
Почти половина опрошенных (47%) заработали на разовой подработке до 10 тысяч рублей. Женщины (55%) чаще мужчин (38%) называли такую сумму. 22% участников опроса заработали от 11 до 30 тысяч рублей.13% респондентов получили сумму от 31 до 50 тысяч рублей.
11% сумели заработать более 100 тысяч рублей. Мужчины (18%) так отвечали чаще, чем женщины (4%). Еще 7% получили за подработку от 51 до 100 тысяч рублей.