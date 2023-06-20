Свист и зеркала: самые необычные средства коммуникации

Телефоны тогда заменили матросов-вестовых, которые доставляли сообщения на своих ногах. Однако это был далеко не самый оригинальный способ передачи информации. К годовщине проведения первой в России линии телефонной связи мы подготовили подборку самых неожиданных средств коммуникации.
Задолго до появления телефона и даже первой почтовой системы африканские племена стали использовать для общения особые барабаны. Мастера изготавливали их так, чтобы ударный инструмент мог воспроизводить целые слоги, которые складывались в слова тональных языков. При этом «вестовые» использовали сложную систему из гласных, согласных, интонаций и даже знаков препинания, зашифрованных в ударах по барабану. Некоторые африканские деревни используют такую систему и по сей день.
Еще один неожиданный способ передачи сообщений посредством звуков — это знаменитое тирольское пение (или, по-другому, йодль). Пастухи из Тироля придумали целую систему передачи сообщений друг другу с помощью такого пения, при этом значение имели скорее высота звуков и характер пения, а не слова. В горах очень хорошая акустика, поэтому поющего можно было услышать даже находясь на большом расстоянии от него.
Схожим образом общались и коренные жители Канарских островов — гуанчи. Для передачи сообщений в условиях сложной горной местности они изобрели новый язык, напоминающий свист. В нем всего четыре согласных и два гласных звука, однако из них можно составить до 4000 слов. Сегодня такой способ коммуникации используют только на острове Гомера, поэтому за языком гуанчи закрепилось название «Гомерический свист».
Советские музыкальные открытки
Еще один пример необычного использования аудиосообщений — музыкальные открытки в СССР. В 50-х годах прошлого века на побережье Черного моря стало популярным записывать свой голос на пластинки и отправлять друзьям и родственникам — получался занимательный звуковой «привет» с отдыха. Постепенно эта мода развилась настолько сильно, что кустарные производства пластинок заменили полноценные студии звукозаписи, которые стали записывать уже музыкальные композиции.
Кроме звуков для передачи сообщений использовали и визуальные сигналы. Один из самых известных примеров — сигнальные костры. Так передавали сообщения не только коренные жители Северной Америки, но и дозорные Великой китайской стены, а также древние греки. Именно с помощью огня и дыма в Микены передали сообщение о падении Трои.
В XVIII веке визуальные способы коммуникации усовершенствовались. В Европе стали появляться оптические телеграфы. Такие устройства использовали сложную систему зеркал, которые фокусировали солнечный или искусственный свет и передавали его на большие расстояния.
Однако любой из перечисленных выше способов коммуникации предполагает использование определенного кода — ведь сигналы не могут передавать буквы и цифры в неизменном виде. Один из самых необычных способов кодирования сообщений использовали инки — их письма (кипу) выглядели как сложная композиция из узелков из ткани и шерсти. Значение имели число нитей, форма сплетений и даже их цвет. А разносили такие «письма» специальные почтальоны на службе императора — часки.
Если шифрование с помощью узелков постепенно ушло в прошлое, то другой метод кодирования — азбука Морзе — постепенно распространился по всему миру. При этом система из точек и тире используется не только при телеграфировании, но и при передаче световых сигналов прожекторами — это особенно актуально для коммуникации на воде. А еще азбуку Морзе можно использовать при обычном перестукивании.
Для передачи сообщений использовали не только людей. На протяжении многих веков люди могли обмениваться информацией на дальних расстояниях с помощью голубиной почты. Пернатые «вестовые» были гораздо быстрее обычных и всегда возвращались в гнездо, а значит, могли донести сообщения в обе стороны.
Еще один неожиданный способ передачи сообщений на дальние расстояния — письма в бутылках. Такие «послания от Нептуна» были особенно популярны в эпоху Великих географических открытий. В Великобритании даже ввели специальную должность откупорщика таких бутылок, который доставлял послания лично королеве. При этом разбившего бутылку с письмом внутри надлежало казнить. Со временем такой способ коммуникации стали использовать даже ученые — для изучения морских течений.