14:21 (мск), источник: Известия
Переходное время: будем ли мы снова переводить стрелки часов в 2023
Для чего нужен переход с летнего времени на зимнее и как решали этот вопрос в России.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Эксперименты с времяисчислением в России длятся уже более 100 лет, но страна все еще не выбрала оптимальную модель. «Известия» разбирались с тем, почему тема перехода на летнее и зимнее время по-прежнему так актуальна в обществе.
До Октябрьской революции на территории Российской империи использовалось местное среднее солнечное время, которое определялось с учетом гринвичского времени и географической долготы данного места.
С развитием железных дорог на железнодорожных станциях было установлено единое петербургское время согласно географической долготе Царскосельского вокзала в Санкт-Петербурге. Оно было ориентиром для настройки часов в западных и восточных частях государства. При этом в каждом городе было свое время. Например, когда в Санкт-Петербурге наступал полдень в Москве было 12 часов 29 минут, а в Хельсинки — 11 часов 38 минут.
Такое положение было устаревшим и требовало изменений, исходя из опыта других стран, перешедших на поясное время. Система поясного времени основана на теоретическом разделении поверхности земного шара на 24 часовых пояса (по 15 градусов каждый) с разницей во времени между смежными поясами в один час. Время основного меридиана принимается за время всех точек данного часового пояса. Отсчёт поясов начинается с меридиана Гринвича, который взят за ноль в системе отсчёта. На каждый пояс в среднем отводится 15 градусов, при этом в большинстве стран несколько поясов для удобства объединены в один. Фактически границы часовых поясов проходят не строго по меридианам, а согласуются с государственными или административными границами.
Исчисление времени в современной России происходит по международной системе часовых поясов. Переход на эту систему состоялся 8 февраля 1919 по решению Совета народных комиссаров РСФСР. Страна была разделена на 11 часовых поясов, со второго по двенадцатый. Кроме того, этим декретом был введён непрерывный счёт времени от 0 до 24 часов, начиная с полуночи.
Тем самым, в официальном обращении отменялись ненужные прибавки «пополудни», «пополуночи», «вечера», «дня», «утра» и «ночи». После образования в 1924 году СССР постановлением Совета Народных Комиссаров от 15 марта 1924 года исчисление времени по международной системе часовых поясов было введено на всей территории Советского Союза. В соответствии с Федеральным законом «Об исчислении времени», с 26 октября 2014 года на территории Российской Федерации действует 11 часовых зон (это название теперь используется вместо поясов).
Летним временем считается вводимое летом поясное время, переведенное на один час вперед с целью более рационального использования светлой части суток. При этом перевод стрелок часов на летнее время далеко не везде целесообразен. Эффект от перевода стрелок часов на летнее время происходит только в интервале широт от 30 до 55°. В тропических широтах (менее 23,5°) продолжительность светового дня мало меняется на протяжении всего года. В полярных широтах (более 66,33°) существует полярный день и полярная ночь.
Сроки действия летнего времени в разных странах уменьшаются от севера к югу, составляя 20−30 недель в апреле-мае, летних месяцах и в сентябре-октябре (в северном полушарии) и около 20 недель в ноябре-марте (в южном полушарии). При значительном уменьшении длительности светового дня время переводится на час назад. Режим жизни по обычному поясному времени в обиходе принято называть зимним временем.
Впервые летнее время в России было введено по инициативе Временного правительства в июле 1917 года. Это было сделано по примеру западных стран, экономивших электроэнергию во время первой мировой войны. После Октябрьской революции новая власть подхватила эту идею, поскольку задача экономии топлива и электричества была в тот период очень актуальной. Таким образом переход на летнее и зимнее время в РСФСР, а затем и в СССР проводился вплоть до 1924 года.
В 1930 года стрелки часов в СССР вновь были переведены на час вперед. Страна стала жить по так называемому «декретному времени», опережая естественный суточный цикл на 1 час. Такой порядок продлился более 50 лет. Начиная с апреля 1981 года постановлением Совмина СССР в дополнение к «декретному времени» на летний период был установлен перевод стрелок на один час вперед. Сейчас понятие «декретное время» в России уже не используется. Новый законопроект «Об исчислении времени» заменил административные часовые пояса часовыми зонами, которые не совпадают с прежним территориальным делением. И понятие декретного времени, в соответствии с данным законом, было выведено из обращения.
До 2011 года жители России два раза в год, весной и осенью, переводили стрелки часов, что вызывало немало нареканий. Многие в этот период жаловались на ухудшение самочувствия. Врачи даже выявили новое заболевание — десинхроноз (нарушение нормальной жизнедеятельности), провоцирующее депрессии, гипертонические кризы, инфаркты.
Чтобы минимизировать эти негативные явления в марте 2011 года Российская Федерация перешла на постоянное летнее время, но такая манипуляция также не получила поддержки у большинства населения, так что осенью 2014-го страна вернулась на зимнее время. Часы перевели все регионы, кроме Удмуртии, Самарской и Кемеровской области, Камчатского края и Чукотского автономного округа. Забайкальский край и Магаданская область перевели часы на 2 часа назад, а остальные регионы — на 1 час назад. С того момента переход на летнее время больше не совершается. В 2014 году Крым и Севастополь перешли с киевского времени на московское. Четыре новых региона, вошедшие в состав России в сентябре 2022 года, должны перейти на московское время после завершения всех интеграционных процессов до 1 января 2026 года.