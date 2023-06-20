15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец во время уборки в доме нашел почти миллион монет
Их примерная стоимость равна восьми тысячам долларов.
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41-летний житель Лос-Анджелеса Джон Рейс и его жена получили в наследство от тестя старый дом. В течение года семья проводила там время, убираясь и разбирая мебель. Изучая подвал, Джон случайно обнаружил мешочек со множеством пенни.
Со временем мужчина начал находить все новые и новые мешки и коробки с монетами. В итоге Рейс нашел около 800 тысяч монет номиналом один пенни. Сумма эквивалентна восьми тысячам долларов (примерно 671 тысяча рублей), пишет The Washington Post.
Рейс и его близкие считают, что тесть спрятал пенни для детей. В 1982 году стремительный рост стоимости меди вынудил Монетный двор США изменить состав пенни со сплава 95% меди и 5% цинка, который он использовал с 1960-х годов, на цинк с медным покрытием. Известие об этом, вероятно, побудило мужчину начать копить старые, более ценные монеты.
Однако за год Джон так и не смог обменять монеты на купюры: в ближайшем банке ему отказали из-за нехватки места в хранилище. После этого знакомые посоветовали Джону перебрать мелочь вручную, чтобы отсеять более редкие пенни, стоимость которых может достигать десятков тысяч долларов. Он вместе с семьей пытался это сделать, но процесс оказался слишком долгим и кропотливым, и наследники отказались от этой идеи.
Своей историей Рейс поделился на телевидении. После программы к нему обратился анонимный коллекционер с предложением купить монеты за 25 тысяч долларов — в три раза дороже их номинала. Однако Джон уверен, что найдет покупателя, который оценит их еще выше.
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Олеся Маевская