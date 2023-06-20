17:41 (мск), источник: © РИА Новости
РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В сообществе РИА Новости во «ВКонтакте» завершился творческий конкурс, который проходил с 13 по 20 июня.
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Для участия пользователям необходимо было сделать фото необычного места, где они читали РИА Новости «ВКонтакте», и отправить его в специальный чат-бот. По итогам двух недель жюри выбрало 50 работ, а победителей наградили VK Капсулами Нео. Самые лучшие фотографии — в фотоленте Ria.ru.