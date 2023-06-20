18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В космосе обнаружен коричневый карлик, который горячее Солнца
Но только наполовину.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Коричневые карлики — это промежуточные объекты между планетами и настоящими звездами. Астрономы из Института Вейцмана в Израиле заметили такое небесное тело, разогретое до 8000 кельвинов (более 7700 градусов Цельсия), что намного выше температуры большинства звезд, включая Солнце. Статья об этом доступна в библиотеке препринтов arXiv.
Коричневый карлик WD0032−317B находится в 1400 световых годах от нас, на орбите возле горячего белого карлика (исчерпавшей свои ресурсы и коллапсирующей звезды). И последний, остывая, излучает остаточное тепло огромных величин.
Данные спектрографа UVES, работающего в Европейской южной обсерватории, показали, что коричневый карлик WD0032−317B обладает массой между 75 и 88 массами Юпитера и располагается так близко к белому карлику, что совершает полный годовой оборот всего за 2,3 часа. Из-за этого WD0032−317B облучают мощные потоки экстремального ультрафиолета с длиной волны от 10 до 91 нанометра.
К тому же, обнаруженный объект развернут к соседу всегда одной и той же стороной, как Луна — к Земле. В результате этих факторов температура на «ночном» полушарии коричневого карлика остается в пределах 1300−3000 кельвинов, а «дневное» раскалено, по разным оценкам, до 7250−9800 кельвинов. Все это делает его поверхность горячее всех известных экзопланет и коричневых карликов.
Недавно астрономы обнаружили мертвую звезду, которая превращается в кристалл. Она расположена в сотне световых лет от нас.
Олеся Маевская