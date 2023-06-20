18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае в небо запустили огромного дракона из дронов
Представление устроили в честь одного из древнейших праздников страны.
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Вчера, 19 июня, в ночном небе китайского Шэньчжэня можно было наблюдать мерцающего дракона. Как пишут комментаторы Reddit, на котором было опубликовано видео с драконом, его создали из множества летающих дронов.
Эффектное шоу провели в честь Праздника драконьих лодок. Это традиционный китайский праздник, который отмечают уже более 2000 лет.
Жители Китая празднуют его в течение трех дней, устраивая выступления, народные игры и ярмарки. Главным событием праздника традиционно считается состязание по гребле на лодках, изображающих драконов.
Недавно в небе над Лас-Вегасом создали светящийся Кубок Стэнли из дронов.
Олеся Маевская