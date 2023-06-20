Флеболог, неонатолог, танатолог: что лечат эти врачи 18 июня отмечается День медицинского работника. Труд этих людей невозможно переоценить - ежедневно они спасают несчетное количество жизней
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18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 20 июня

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Байден назвал реальной угрозу применения Россией ядерного оружия
Президент США ранее назвал «совершенно безответственным» размещение тактического ядерного оружия России в Белоруссии.

Шойгу: Украина планирует нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow
Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

Госдума одобрила призыв осужденных на службу по контракту
Призыву не будут подлежать только совершившие тяжкие преступления.

Первый российский военный получил премию за уничтожение танка Leopard
Премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири». От имени фонда сертификат Кравцову передал сенатор Совета Федерации от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

УЕФА представил маскота Евро-2024
Им стал медвежонок, которому теперь выберут имя.

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