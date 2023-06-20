18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 20 июня
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Байден назвал реальной угрозу применения Россией ядерного оружия
Президент США ранее назвал «совершенно безответственным» размещение тактического ядерного оружия России в Белоруссии.
Шойгу: Украина планирует нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow
Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.
Госдума одобрила призыв осужденных на службу по контракту
Призыву не будут подлежать только совершившие тяжкие преступления.
Первый российский военный получил премию за уничтожение танка Leopard
Премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири». От имени фонда сертификат Кравцову передал сенатор Совета Федерации от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.