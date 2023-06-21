Флеболог, неонатолог, танатолог: что лечат эти врачи 18 июня отмечается День медицинского работника. Труд этих людей невозможно переоценить - ежедневно они спасают несчетное количество жизней
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
Главное
Спецоперация на Украине
06:32 (мск), источник: ТАСС

СМИ назвали назвали самые дорогие города для экспатов

ГОНКОНГ, 21 июня. /ТАСС/. Самыми дорогими городами для иностранных специалистов в этом году стали Гонконг, Сингапур и Цюрих. Об этом во вторник сообщила газета South China Morning Post.

Источник: AP 2022

Согласно исследованию консалтингового агентства Mercer, Гонконг возглавил рейтинг второй год подряд. Наибольшее число мест в десятке самых дорогих городов заняли «швейцарцы»: помимо Цюриха, в нее вошли Женева (4-е место), Базель (5-е) и Берн (7-е).

Нью-Йорк расположился на шестой строчке, а замкнули десятку лидеров Тель-Авив, Копенгаген и столица Багамских Островов Нассау.

Среди наиболее дешевых для экспатов городов авторы рейтинга назвали Ташкент, Анкару, Душанбе, Бишкек и Гавану. При этом самым недорогим для иностранных сотрудников местом работы стал Исламабад — он занял 227-ю строчку.

Как отмечает газета, при составлении рейтинга эксперты Mercer учитывали стоимость около 200 позиций в каждом из городов, в том числе цены на аренду недвижимости, транспорт, продукты, одежду, бытовые товары, коммунальные, бытовые и медицинские услуги, стоимость развлечений, а также цены на алкоголь и табачную продукцию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Выяснилось, подлежит ли восстановлению поврежденная Каховская ГЭС
Легенда описывает ссору Петра I и Екатерины иначе: царь подвел супругу к зеркалу и пригрозил
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдыхрейтинги