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11:32 (мск), источник: РБК Life

Ученые обнаружили в эмбрионе человека клетки с программой самоуничтожения

Они могут быть одним из способов защиты ДНК.

Источник: Freepik

В британском Университете Бата открыли новый тип самоуничтожающихся клеток в эмбрионах человека. Они не соответствуют профилю ни одного из известных науке типов клеток, результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Группа исследователей выяснила, что эти клетки содержат молодые мобильные элементы, или транспозоны. Это элементы ДНК, которые могут перемещаться по геному и вызывают повреждения. Один из авторов исследования, Лоуренс Херст, сообщил, что организм пытается их подавить.

«Организм, конечно, пытается подавить эти транспозоны, но на очень раннем этапе развития они активны в некоторых клетках. Вероятно, потому что мы не можем достаточно быстро научиться устанавливать генетическую защиту», — объяснил Херст.

На раннем этапе развития эмбриона клетки с поврежденными ДНК продолжают выполнять важные функции. Однако спустя время запускается механизм их самоуничтожения, поскольку у эмбриона уже достаточно неповрежденных клеток, которые дают ему возможность существовать. Херст и его команда предположили, что такое явление может быть одним из способов защиты ДНК.

Ранее антропологи из Института Макса Планка в Германии смогли определить ДНК древней жительницы Сибири благодаря всего одному артефакту. Помогла ученым подвеска из зуба оленя, которую обнаружили в Денисовой пещере в России еще в 2019 году. Исследователи провели анализ находки и пришли к выводу, что умершая женщина принадлежала к древней группе североевразийских людей времен палеолита. Открытие позволило специалистам сделать вывод, что остальные старинные находки, изготовленные из зубов и костей, также могут содержать данные о генетическом коде древних людей.

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