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12:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хейтеры ненавидят сильных женщин». Сэмюэл Л. Джексон вступился за актрису Бри Ларсон

Актёр Сэмюэл. Л. Джексон в очередной раз прокомментировал токсичную реакцию фанатов Marvel в сторону актрисы Бри Ларсон, исполняющей роль Капитана Марвел с 2019 года.

Источник: AFP 2022

Ветеран Голливуда вступился за девушку и заявил, что она прекрасно справляется со своей работой, а хейтеры в интернете просто «ненавидят сильных женщин».

«Она не позволит этой ненависти уничтожить себя. Эти хейтеры ненавидят сильных женщин или то, что она феминистка, у которой есть мнение, и то, что она его высказывает? Все хотят, чтобы люди были такими, какими они хотят их видеть. Она такая, какая она есть».

Уже сегодня с Джексоном вышел сериал «Секретное вторжение», в котором актёр вернулся к роли Ника Фьюри. Бри Ларсон же сыграла в фильме «Марвелы», премьера состоится уже 10 ноября.

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