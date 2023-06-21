13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Малайзии ушел в джунгли, чтобы избавиться от стресса
Через шесть дней он вызвал спасателей.
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Мохамад Сухейри Мухамед из Малайзии так устал от стресса на работе, что решил уйти от цивилизации. Для этого он отправился на автобусе из Куала-Лумпура в Ипох и ушел в джунгли, пишет издание Coconuts.
Мужчина планировал провести время без социальных сетей и мессенджеров, но заблудился. На шестой день своего «отпуска» Мохамад позвонил в пожарно-спасательную службу.
Спасательная команда обнаружила его без еды и необходимых средств для выживания. Мужчину передали полиции для дальнейших действий.
Недавно житель Доминиканы провел три недели в открытом море, питаясь кетчупом. Мужчина собирал дождевую воду с помощью ткани, чтобы не умереть от обезвоживания.
Олеся Маевская