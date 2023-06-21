Кэти Перри анонсировала бокс-сет с переизданием первых трех альбомов и новинками

Релиз приурочен к нескольким знаменательным датам. В этом году лонгплею Перри One of the Boys, подарившему нам такие хиты, как Hot n Cold и I Kissed a Girl, исполняется 15 лет. Альбому Teenage Dream — 13 лет, а Prism — десять. Сама певица написала в соцсетях, что обычно «не признает юбилеев», но в этом году все слишком хорошо сложилось.
Пластинки будут выполнены в разном дизайне. One of the Boys — в «пасмурно-голубом» цвете, Teenage Dream — в мятном виде с эффектом вертушки, а Prism — с эффектом «брызг». Кроме того, набор порадует поклонников постерами, 12-страничной фотокнигой с ранее не публиковавшимися снимками Кэти. Цена за эту роскошь составит 99 долларов. Для любителей попроще альбомы также выйдут на обычном черном виниле в розничных магазинах, сообщает Rolling Stone.
Строго говоря, One of the Boys — не первый релиз Перри. Ее первой работой стал выпущенный под настоящим именем лонгплей Katy Hudson, записанный в нетипичном для нынешней Кэти жанре христианского рока. В 2023-м ему исполняется 22 года.