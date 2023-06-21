14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
NASA показало карты ресурсов полюсов Луны
На них отмечены не только полезные ресурсы, но и удобные посадочные площадки.
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Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США поделились данными, полученными от LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter — автоматическая межпланетная станция NASA). Ученые показали несколько карт поверхности Луны, на которых обозначены возможные места залежей водяного льда, а также наиболее благоприятные районы для пилотируемых экспедиций.
В ближайшее десятилетие отправить людей на естественный спутник Земли планируют США и Китай. Наиболее привлекательным этим странам кажется Южный полюс Луны, поскольку на дне некоторых его полярных кратеров, куда не попадает солнечный свет, могут находиться залежи водяного льда.
Эти месторождения могли бы значительно облегчить создание постоянных поселений, обеспечив их обитателей водой для питья, кислородом для дыхания и компонентами для ракетного топлива. Однако не все так просто: даже имея данные о наличии водяного льда, ученые пока не могут назвать его количество, точное расположение и глубину залегания.
Также инженерам нужно будет найти рядом с месторождениями относительно ровные посадочные площадки, достаточно освещенные Солнцем и находящиеся в пределах прямой видимости с Земли для поддержания радиосвязи. В том числе и для этого ученые разработали такие карты Луны.
Особенно интересна вторая карта, изображающая южную полярную область спутника Земли. Идеальные посадочные места на ней отмечены светло-желтым цветом, а области, указывающие на потенциальный поверхностный водяной лед, — светло-розовым.
Недавно NASA построило огромную подводную копию Луны. В гигантском бассейне «воспроизвести» лунные условия было намного проще.
Олеся Маевская