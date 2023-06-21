16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Неваде началось нашествие мормонских сверчков
Из-за них люди не могут покинуть свои дома.
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В Неваде мормонские сверчки-каннибалы (Anabrus simplex) заполонили дороги и стремительно распространяются в городах по всему штату, сообщает Insider. Это нашествие является масштабным, но далеко не первым и не самым сильным: за последние 40 лет их было около четырех, и самое масштабное — в начале 2000-х годов.
Подобные события связаны с особенностями размножения Anabrus simplex. Каждую весну сверчки спариваются и откладывают в почву яйца. Они должны вылупиться следующей весной, но некоторые могут и дальше оставаться в почве.
Яйца могут накапливаться годами, пока не наступит засуха. Из-за нее все «спящие» сверчки моментально вылупляются. Жара в этом году и обрекла жителей штата на очередное нашествие насекомых.
Люди жалуются, что сверчки оставляют после себя ужасный запах, похожий на горящую плоть. Из-за распространения Anabrus simplex жители не могут выйти из дома или воспользоваться транспортом: насекомые облепили здания и машины. «Боже, я заложница в собственном доме!» — пожаловалась в соцсетях жительница Невады Колетт Рейнольдс.
Недавно исследование показало, почему насекомые летят на свет. Специалисты рассмотрели процесс полета насекомых к источникам света с помощью высокоскоростной видеокамеры.
Олеся Маевская