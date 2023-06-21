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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые успешно очистили воду хищными бактериями вместо хлора

По словам исследователей, они никак не влияют на человеческий организм.

Источник: Freepik

Команда ученых из Швеции провела уникальное исследование, в ходе которого проверила способность хищных бактерий очищать водопроводную воду. Специалисты заменили хлор на безвредные организмы и оказалось, что они очищают жидкость не хуже химиката, пишет Phys.org.

Эксперимент продолжался полгода. Результаты показали, что в воде без хлора хищные бактерии Bdellovibrio размножились и уничтожили патогенные бактерии. Ученые отмечают, что эти микроорганизмы безвредны и вполне могут стать альтернативой химикатам в коммунальном хозяйстве, поскольку в сочетании с добавлением мелких фильтров такой метод очистки воды делает хлорирование ненужным.

В настоящее время питьевая вода очищается в несколько этапов. В зависимости от типа воды компании используют различные методы фильтрации, а также ультрафиолетовое излучение, но последним этапом почти всегда является добавление хлора. При этом эти способы энергозатратны, дороги или не всегда удобны в использовании.

«Хлор эффективно сдерживает рост бактерий, но существует риск негативного воздействия на здоровье его побочных продуктов. Хлор связан с раком и повреждением плода при беременности, поэтому исследование возможности заменить его другими способами актуально», — заявила соавтор научной работы Кэтрин Пол.

Недавно в организмах японцев нашли набор бактерий, отвечающих за долгую жизнь. Секрет долгожительства оказался в определенной смеси бактерий и вирусов в ЖКТ.

Олеся Маевская

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