17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые успешно очистили воду хищными бактериями вместо хлора
По словам исследователей, они никак не влияют на человеческий организм.
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Команда ученых из Швеции провела уникальное исследование, в ходе которого проверила способность хищных бактерий очищать водопроводную воду. Специалисты заменили хлор на безвредные организмы и оказалось, что они очищают жидкость не хуже химиката, пишет Phys.org.
Эксперимент продолжался полгода. Результаты показали, что в воде без хлора хищные бактерии Bdellovibrio размножились и уничтожили патогенные бактерии. Ученые отмечают, что эти микроорганизмы безвредны и вполне могут стать альтернативой химикатам в коммунальном хозяйстве, поскольку в сочетании с добавлением мелких фильтров такой метод очистки воды делает хлорирование ненужным.
В настоящее время питьевая вода очищается в несколько этапов. В зависимости от типа воды компании используют различные методы фильтрации, а также ультрафиолетовое излучение, но последним этапом почти всегда является добавление хлора. При этом эти способы энергозатратны, дороги или не всегда удобны в использовании.
«Хлор эффективно сдерживает рост бактерий, но существует риск негативного воздействия на здоровье его побочных продуктов. Хлор связан с раком и повреждением плода при беременности, поэтому исследование возможности заменить его другими способами актуально», — заявила соавтор научной работы Кэтрин Пол.
Недавно в организмах японцев нашли набор бактерий, отвечающих за долгую жизнь. Секрет долгожительства оказался в определенной смеси бактерий и вирусов в ЖКТ.
Олеся Маевская