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18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Париже запретили строить небоскребы

Всему виной новая башня, похожая на пирамиду.

Источник: Nil Castellví/CC0

В Париже приняли новый план городского развития, который запрещает строить во французской столице здания выше 12 этажей или 37 метров. Цель властей состоит в том, чтобы сосредоточиться на экологически безопасном и устойчивом строительстве и сохранить архитектурный облик города, пишет The Mayor.

Решение принято после критики строительства башни Tour Triangle в виде стеклянной пирамиды. Она станет третьим по высоте зданием в городе после Эйфелевой башни и башни Монпарнас (Tour Montparnasse).

По итогам дискуссий власти восстановили старый закон 1977−2010 годов с запретом на строительство небоскребов, который в прошлом был принят из-за появления Tour Montparnasse высотой 210 метров.

Недавнее исследование показало, что Нью-Йорк может утонуть под тяжестью небоскребов. Согласно результатам геологического моделирования, город опускается со скоростью 1−2 миллиметра в год.

Олеся Маевская

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