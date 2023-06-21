18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Париже запретили строить небоскребы
Всему виной новая башня, похожая на пирамиду.
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В Париже приняли новый план городского развития, который запрещает строить во французской столице здания выше 12 этажей или 37 метров. Цель властей состоит в том, чтобы сосредоточиться на экологически безопасном и устойчивом строительстве и сохранить архитектурный облик города, пишет The Mayor.
Решение принято после критики строительства башни Tour Triangle в виде стеклянной пирамиды. Она станет третьим по высоте зданием в городе после Эйфелевой башни и башни Монпарнас (Tour Montparnasse).
По итогам дискуссий власти восстановили старый закон 1977−2010 годов с запретом на строительство небоскребов, который в прошлом был принят из-за появления Tour Montparnasse высотой 210 метров.
Недавнее исследование показало, что Нью-Йорк может утонуть под тяжестью небоскребов. Согласно результатам геологического моделирования, город опускается со скоростью 1−2 миллиметра в год.
Олеся Маевская