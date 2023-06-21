19:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Норвегии турист случайно нашел пиктограммы бронзового века
Из-за исторической важности их точное местонахождение держится в секрете.
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Во время отдыха с семьей в норвежской провинции Эстфолл турист Тормод Фьельд случайно заметил необычные оттенки в цвете скалы. Используя приложение на своем телефоне, мужчина применил фильтры, чтобы выделить различные цвета, и смог разобрать на скале изображения людей и животных, передает HeritageDaily.
Фьельд связался с местными властями и археологом, специалистом по наскальному искусству Йоне Киле-Весиком, в результате чего находкой заинтересовался Норвежский институт исследований культурного наследия (NIKU). Позже специалисты приехали изучить рисунок вживую.
Исследователи NIKU оценили находку и подтвердили, что она относится к бронзовому веку и является одним из самых ранних памятников наскального искусства в этой части страны. Сейчас точное местоположение рисунка держится в секрете: пигменты пиктограмм легко повредить даже одним человеческим прикосновением, поэтому ученые опасаются любопытных туристов.
Недавно в Норвегии нашли древнейший в мире рунический камень. Ученые надеются, что находка поможет изучению истории письменности.
Олеся Маевская