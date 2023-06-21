Флеболог, неонатолог, танатолог: что лечат эти врачи 18 июня отмечается День медицинского работника. Труд этих людей невозможно переоценить - ежедневно они спасают несчетное количество жизней
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Главные новости к вечеру 21 июня
18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 21 июня

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин заявил о затишье на линии фронта из-за потерь ВСУ

По словам президента России, среди подбитой техники — танки Leopard, французская колесная бронетехника и американские бронемашины.

Постпреды стран ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии раскрыла подробности нового пакета санкций против России.

В Атлантике продолжают искать пропавший возле «Титаника» батискаф

«Титан» может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом всего в течение 96 часов.

Совфед одобрил закон о призыве осужденных на службу по контракту

Особенности заключения этих контрактов будет определять Министерство обороны.

В ЦБ назвали наиболее частую причину потери денег инвесторами

В большинстве случаев инвесторы теряют деньги вследствие получения некачественной аналитики в интернете.

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