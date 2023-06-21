18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 21 июня
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По словам президента России, среди подбитой техники — танки Leopard, французская колесная бронетехника и американские бронемашины.
Глава Еврокомиссии раскрыла подробности нового пакета санкций против России.
«Титан» может обеспечивать находящихся в нем людей воздухом всего в течение 96 часов.
Особенности заключения этих контрактов будет определять Министерство обороны.
В большинстве случаев инвесторы теряют деньги вследствие получения некачественной аналитики в интернете.